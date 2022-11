La Libye prévoit d'accueillir une exposition sur les produits algériens à Tripoli «au cours de la période à venir», a annoncé le ministère libyen de l'Economie. Cette annonce fait suite aux entretiens entre le ministre de l'Economie Mohamed Al-Hawij et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezik, en marge d'une réunion des ministres arabes de l'Economie, du Commerce et des Finances en Algérie. Cependant, le ministère libyen n'a pas précisé de date ni de lieu pour cette rencontre. Les deux ministres ont également convenu «d'organiser une réunion conjointe pour les opérateurs économiques et les investisseurs des deux pays». Au cours de la réunion, les deux ministres ont discuté des moyens d'accélérer l'ouverture du poste frontière de Debdeb dans le but de stimuler et de faciliter le mouvement commercial, ainsi que d'examiner et d'évaluer les accords commerciaux et économiques.