Les présentatrices des grandes chaînes de télévision afghanes sont apparues à l'antenne le visage couvert, se conformant à un ordre des talibans un jour après l'avoir défié. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé une série de restrictions à la société civile, dont une grande partie vise à soumettre les femmes à leur conception extrême de la chariaâ. Au début du mois, le chef suprême des talibans a émis un ordre selon lequel les femmes devaient se couvrir entièrement en public, y compris le visage, idéalement avec la burqa, un voile intégral doté d'une grille en tissu au niveau des yeux. Auparavant, seul un foulard couvrant les cheveux suffisait. Le redouté ministère afghan de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice avait ordonné aux présentatrices de télévision de s'y conformer d'ici samedi. Les journalistes femmes avaient d'abord choisi de ne pas se plier à cet ordre, en passant à l'antenne en direct sans cacher leur visage. Avant de faire volte-face. Dès le lendemain, elles portaient le voile intégral, laissant uniquement voir leurs yeux et leur front, pour présenter les journaux sur les chaînes Tolonews, Ariana Television, Shamshad TV et 1TV.