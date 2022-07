Le chargé d’information et de communication de la Mission algérienne du Hadj saison 2022/1443, Kamel Belassel, a indiqué, hier, que le premier vol de retour des pèlerins algériens des Lieux saints est prévu, ce vendredi 15 juillet, en provenance de l’aéroport de Djeddah vers l’aéroport international d’Alger « Houari Boumediene ». Le nombre de vols retour est le même au départ des aéroports d’Alger, d’Oran, de Constantine et de Ouargla. Le changement de la date du premier vol de retour, prévu initialement le 16 juillet, était « normal » et lié au trafic aérien entre l’Arabie saoudite et l’Algérie. Concernant le déroulement de la saison du Hadj 2022/1443, Belassel a affirmé qu’ « aucun cas de décès, de disparition ou de maladie n’a été enregistré parmi nos pèlerins ».