Les essais techniques du téléphérique de la ville d'Oran auront lieu au début du mois de juillet, selon les services compétents. Le taux d'avancement des travaux de réhabilitation et de réparation a atteint les 90% et ils devraient s'achever fin juin pour procéder aussitôt aux essais techniques préalables à la mise en service. «Ce projet n'entrera pas en exploitation avec l'ouverture des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 6 juillet prochains dans la capitale de l'Ouest du pays», avait indiqué dernièrement le directeur des transports. Il faudra, en effet, procèder au contrôle de l'ensemble des équipements électroniques (câbles, cabines et autres), condition nécessaire pour l'obtention d'un certificat de conformité avant la mise en exploitation de l'infrastructure rénovée. On envisage le début d'activité du télécabine en septembre prochain, des efforts ayant été consentis pour anticiper la date initiale de livraison fixée au mois d'octobre. Les travaux ont permis la réhabilitation et la modernisation de trois stations à Haï Ennasr (ex-Derb) et sur les hauteurs du mont Murdjadjo, en sus de la reconstruction de la station «Si Salah» (ex-Les Planteurs)pour une enveloppe de plus de 1,47 milliard DA.