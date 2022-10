Sous le haut patronage du Premier ministre, la Société algérienne des foires et exportations (Sagex) en partenariat avec l'Union arabe pour le développement des exportations industrielles (Auied), organise du

02 au 04 novembre prochain, au Palais des Expositions des Pins maritimes, la première édition de la Conférence et l'Exposition arabes et internationales des petites et moyennes entreprises (SMEX).

Cet événement, premier en son genre en Algérie, s'étalera sur plus de 5000 m² avec la présence de 400 petites et moyennes entreprises algériennes et étrangères. Le Smex, s'articule principalement sur deux volets: une conférence (Forum de haut niveau) où seront traitées plusieurs thématiques d'actualité sur les opportunités et défis de la révolution industrielle 4.0 et une exposition des biens et services des petites et moyennes entreprises.