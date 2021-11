Le gouvernement néerlandais a annoncé, vendredi dernier, l'interdiction pour la deuxième année consécutive des feux d'artifice, traditionnellement tirés à l'occasion du Nouvel An, qui font habituellement de nombreux blessés, pour éviter de surcharger les hôpitaux débordés par l'épidémie de Covid-19. A l'occasion du Nouvel an, les Néerlandais tirent traditionnellement des feux d'artifice dans les rues et les jardins, une pratique populaire qui fait de nombreux blessés. «Comme l'année dernière, la vente et les tirs de feux d'artifice seront interdits pour le Nouvel An», a annoncé le gouvernement, dans un communiqué. Cette interdiction vise à «éviter une pression supplémentaire» sur les personnels soignants et les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre public, a-t-il expliqué. Les Pays-Bas ont instauré, la semaine dernière, un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires, en vigueur au moins jusqu'au 4 décembre, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19.