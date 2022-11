L'unité des pâtes sans gluten relevant de la filiale Céréales Constantine du groupe public Agrodiv et installée sur le site de l'usine de levure de la commune de Bouchegouf,wilaya de Guelma, s'apprête à commercialiser ses premiers produits après avoir terminé l'ensemble des procédures liées à la conformité de sa production. Selon les responsables de l'unité, l'échantillon final de pâtes sans gluten a été développé après deux mois de tests et toutes les dispositions de conformité ont été accomplies. L'étape prochaine sera le lancement d'une campagne de présentation du produit et le début de la commercialisation au terme des mesures administratives liées au registre du commerce et du changement de l'activité de l'unité de la production de levure à la fabrication de pâtes sans gluten et de l'amidon et l'élaboration de l'emballage final. Une des entraves ayant retardé l'entrée en production de l'unité est la rénovation des canalisations d'assainissement dégradées. Deux cents emplois directs et 300 autres indirects devront être créés au terme du plan de relance de cette unité, selon sa fiche technique.