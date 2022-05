L'Assemblée populaire nationale (APN) s'attèlle à la préparation d'un programme de formation au profit de ses députés et des membres du Conseil de la nation, dans le cadre du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Cette formation parlementaire sera financée et supervisée par le Pnud, qui a proposé lors de ladite réunion plusieurs thématiques en lien avec le travail législatif, notamment les procédures législatives et la rédaction juridique, ainsi que les techniques de recherche législative. Outre la proposition de sujets liés aux relations entre le Parlement et les médias, la rédaction des interventions et discours politiques et le protocole parlementaire, des ateliers seront organisés sur le rôle et le travail de l'élu dans sa circonscription électorale, ainsi que sur les initiatives parlementaires.