Les «Nuits du cinéma égyptien» débarquent à Alger et Oran à partir d'aujourd'hui. Une initiative de l'institut Cervantes d'Alger et d'Oran, et l'ambassade d'Espagne, en collaboration avec l'ambassade d'Égypte. Djamila l'Algérienne de Youssef Chahine (1958), l'éléphant bleu de Merwan Hamed (2014) et la comédie Gana El Bian El Taly (2001) seront les films au programme. L'occasion de découvrir le cinéma égyptien plus en profondeur, lui qui a longtemps marqué les habitudes de visionnage des familles algériennes. Pour assister aux projections, il est demandé de réserver sa place en écrivant à [email protected]