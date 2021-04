La compagnie aérienne française, ASL Airlines a annoncé de nouvelles promotions sur ses vols spéciaux entre l'Algérie et la France pour le mois de mai prochain. Alors que les frontières algériennes sont toujours fermées, ASL Airlines continue d'effectuer des vols spéciaux entre l'Algérie et la France. Avec Transavia et Air France, cette compagnie compte poursuivre ses activités au départ de l'Algérie jusqu'au 31 mai prochain. Elles desserviront ainsi les aéroports de Paris et de Lyon au départ d'Alger, Oran, Annaba et Béjaïa. ASL Airlines appliquera, d'ailleurs de nouvelles promotions sur ses vols entre l'Algérie et la France pour le mois de mai prochain. C'est en effet ce qu'a annoncé l'agence Soleil Voyages, représentant officiel de la compagnie française en Algérie. «Le vol Alger-Paris du 1er mai est à partir de 45 000 dinars algériens avec ASL Airlines France», a indiqué la même source sur sa page Facebook. Ladite agence ne précise toutefois pas si cette promotion concerne le seul vol Alger-Paris du 1er Mai prochain ou si elle sera maintenue pour les autres vols de la compagnie.