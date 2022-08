Si certains préfèrent voyager légers afin de profiter des tarifs de vols les plus attractifs, d'autres trouvent l'option bagage en soute nécessaire. En effet, pour l'achat d'un billet dit «basic», le voyageur n'est autorisé à prendre qu'un seul bagage à main de 10 kg et un accessoire (sac à main ou pochette d'ordinateur). Afin de répondre aux besoins et aux demandes des voyageurs, la compagnie aérienne ASL Airlines propose d'autres alternatives.

Des billets d'avion plus chers sont mis en vente, avec la possibilité d'un bagage plus lourd. À titre d'exemple, pour l'achat d'un billet «standard» ou «flex», un bagage de 23 kg est autorisé en plus du bagage à main de 10 kg et de l'accessoire. En outre, ASL Airlines affiche sur son site inter des allers simples depuis Lyon vers Alger à 100 euros pour les deux dernières semaines du mois d'août.