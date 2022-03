L'ambassade du Canada en Algérie multiplie le nombre de mises en garde adressées aux candidats algériens désireux de rejoindre ce pays et qui font face à de grandes fraudes émanant d'escrocs qui se créent des sites web ou des profils sur les réseaux sociaux. «Ne soyez pas victime de la fraude en matière d'immigration. Renseignez-vous sur la façon de détecter les arnaques et de vous protéger» alerte cette représentation diplomatique sur sa page facebook officielle. La même ambassade a souligné que leur site web constitue la seule référence fiable en ce qui concerne les programmes. Selon la même source, le recours à un représentant pour traiter son dossier de demande d'immigration est inutile. Toutefois, dans le cas où la personne désire tout de même y recourir, il convient de bien sélectionner le représentant, ce dernier doit être agréé par les autorités responsables. En effet, il est le seul qui puisse exiger les honoraires pour ses services. La représentation diplomatique a publié sur son site web les recommandations et les conseils permettant de repérer les escrocs.