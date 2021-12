L'établissement public Algérie poste a mis en garde ses clients contre la divulgation de leurs informations personnelles, notamment celles relatives à la carte Edahabia afin d'éviter toute tentative de fraude ou d'escroquerie. Il précise que la carte Edahabia est à usage strictement personnel. De ce fait, il serait primordial de veiller à conserver soigneusement le numéro de sa carte, le code CVV (inscrit sur le dos de la carte), la date d'expiration et le mot de passe. Mais aussi, ne pas divulguer le code OTP reçu par SMS. Algérie poste affirme également qu'il faut garder secret les informations personnelles en rapport avec le compte CCP et du mot de passe relatif à l'application BaridiMob. L'entreprise a partagé cet avertissement sur ses différentes plates-formes et ce, dans le but de rappeler à ses clients l'importance de préserver leurs données personnelles. De plus, une vidéo a été spécialement conçue afin de donner plus d'informations aux titulaires d'un compte postal. L'établissement décline toute responsabilité des dommages causés par le non-respect de ces précautions.