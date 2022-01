Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Microentreprise, Nassim Diafat, a indiqué que 70% des microentreprises sont en difficulté à cause de plusieurs raisons, notamment les conditions économiques et sanitaires mondiales, tandis que 30% des entreprises restantes exercent leurs activités normalement, dans différents secteursIntervenant sur les ondes de la Radio nationale, Nassim Diafat a fait savoir que le montant des aides financières affectées pour le remboursement des dettes des microentreprises en difficulté s'élève à 57 milliards de DA. «Les pouvoirs publics s'engagent à accompagner les entreprises en difficulté. 20 000 dossiers sont en cours d'études dont 6 000 ont été tranchés et pris en charge par le fonds d'investissements», révèle le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Microentreprise.