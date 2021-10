La Banque centrale de Tunisie (BCT) se dit préoccupée au sujet du «tarissement aigu des ressources financières extérieures, face aux besoins importants pour boucler le budget de l'État pour l'année 2021». à cet égard, le directeur général du financement et des paiements extérieurs à la Banque centrale de Tunisie (BCT), Abdelkrim Lassoued, a révélé que des discussions très avancées se sont tenues avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis en vue de mobiliser auprès de ces deux pays amis les ressources nécessaires aux financements de l'État. La coopération bilatérale avec l'Algérie est aussi à l'étude, a précisé Lassoued, lors de son intervention sur Shems.Fm. Une coopération au menu, insiste la presse tunisienne, de la visite du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, la semaine prochaine à Tunis, pour une visite d'État en Tunisie, la première depuis son investiture le 19 décembre 2019, en réponse à l'invitation du président Kaïs Saïed. Le chef de l'État sera à la tête d'une très forte délégation ministérielle, en vue d'impulser leurs échanges commerciaux et leurs investissements bilatéraux, notamment entre les opérateurs privés dans les deux pays.