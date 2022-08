Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé la 21e campagne de sensibilisation sur le fonds de la Zakat, a déclaré l'inspecteur central au ministère des Affaires religieuses et coordinateur de la commission ministérielle de la Fatwa, Mohand Idir Mechnane. Cette campagne de sensibilisation du fonds de la Zakat est encadrée par l'Office national des Wakfs et de la Zakat qui se veut une «institution socio-économique», a précisé Mohand Idir Mechnane, expliquant que les différents médias seront mis à contribution pour garantir le succès de cette opération en rappelant aux bienfaiteurs l'importance de cette obligation et l'intérêt de la verser au fonds de la Zakat. Les imams de la République auront également à consacrer les prêches du vendredi pour inviter les bienfaiteurs à se rapprocher de ces fonds dans les différentes wilayas, a-t-il poursuivi. «Le ministère jouera le rôle d'intermédiaire entre l'assujetti à la Zakat et le bénéficiaire», a affirmé le même responsable, mettant en avant l'importance du rôle des personnes chargées de la Zakat dans la sensibilisation des citoyens quant à l'importance de cette obligation.