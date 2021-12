La CAN est un événement consommé non seulement par les Africains, mais bénéficie d'une audience mondiale. Au Cameroun, la CAF prévoit un événement plus grand et meilleur produit qui attirera des millions de téléspectateurs. Ainsi, Sky Sports et la BBC ont conclu un accord avec la Confédération africaine de football (CAF) pour diffuser la coupe d'Afrique des nations. Les 52 matchs seront diffusés sur Sky Sports, la BBC diffusant 10 matchs en direct, dont deux quarts de finale, des demi-finales et la finale. Une bonne nouvelle pour les fans des Verts qui auront l'embarras du choix pour les exploits des Guerriers du désert.