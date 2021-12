Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué que son département a procédé à la numérisation de 101 manuscrits et s'apprête à prendre en charge un autre lot de même nature et à le mettre en ligne pour en faire bénéficier autant les passionnés des sciences anciennes que les chercheurs. Le ministre a précisé que son département à inventorié à ce jour, des milliers d'oeuvres, couvrant tous les domaines du savoir et quasiment toutes les époques, mais surtout celle du Moyen âge, coïncidant avec l'explosion des sciences dans plusieurs villes du pays, dont Béjaïa, qui a été un berceau civilisationnel de premier ordre. Il a évoqué un chapelet de personnalités scientifiques dont l'apport continue à alimenter les recherches et à occuper les esprits, à l'instar d'Ibn Khaldoun, El Ichbili, Sidi-Boumediene, El-Aidli, ou Leonardo Fibonnaci (1175-1250), l'élève de Béjaïa, qui a transféré le calcul décimal en Europe à une époque où le continent utilisait encore les chiffres romains.