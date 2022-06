Le programme de formation des présidents d'Assemblées populaires communales dans le domaine de gestion des déchets et la protection de l'environnement sera lancé prochainement dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris samedi auprès de la direction de l'environnement de la wilaya.

Ce programme, élaboré sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et l'encadrement du ministère de l'Environnement, sera concrétisé, en application de la convention signée entre ces deux ministères, après la fin de la 19ème édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran à partir du 25 juin, a indiqué la chef de service sensibilisation, information et éducation environnementale à la direction de l'environnement, Aïcha Mansouri.

Le programme de formation sera assuré, sur le plan pédagogique, par quatre cadres de la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran.