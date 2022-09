Le Syndicat national des magistrats (SNM) a annoncé son boycott d'une réunion internationale des juges programmée dans les territoires palestiniens occupés, indique un communiqué de l'organisation. En effet, l'organisation syndicale des magistrats présidée par Issad Mabrouk a dévoilé une invitation de l'Union internationale des magistrats pour participer à une réunion dans la capitale de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés entre le 18 et le 22 septembre en cours. «Nous avons informé officiellement le Président de l'union internationale des magistrats et le groupe africain des syndicats des magistrats de notre boycott de cet évènement», écrit le syndicat dans un communiqué. Le SNM a rappelé sa position par rapport à la cause palestinienne en affirmant son attachement aux principes de justice et de droits de l'homme. Il a, en même temps, souligné que cette action entre dans le cadre de la solidarité de l'organisation avec le peuple palestinien opprimé.

Les magistrats confirment, ainsi, leur totale adhésion à la position officielle et populaire algérienne concernant la cause palestinienne.