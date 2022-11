Les ministres arabes des Affaires étrangères et les chefs de délégations participant au 31e Sommet arabe ont assisté, dimanche soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, à un mégaspectacle épique à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Ont assisté à ce spectacle, placé sous le thème «Epopée d'un peuple, fierté d'une nation» et coïncidant avec le 31e Sommet arabe, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, les ministres arabes des Affaires étrangères et les chefs de délégations participant au 31e Sommet arabe, des membres du corps diplomatique accrédité à Alger, des membres du gouvernement et des moudjahidine. Réalisé par Ahmed Rezzak, «Ala Fachehadou» est une représentation mettant en scène des tableaux artistiques qui retracent l'histoire séculaire de l'Algérie et véhiculent un message de reconnaissance et de gratitude envers les chouhada, et de détermination à poursuivre le processus d'édification.