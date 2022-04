L´entreprise Huawei Algérie a organisé, jeudi soir à Alger, la cérémonie de remise des prix à 12 étudiants algériens lauréats de la finale nationale de la 3ème édition du Concours mondial «Huawei ICT Compétition» pour la saison 2021-2022. Ces étudiants ont vu leurs efforts couronnés de succès et remporter la Compétition nationale de Huawei en réalisant les meilleurs scores autour des thèmes de la Network et Cloud. Ces 12 étudiants, issus de neuf universités algériennes, ont été sélectionnés pour représenter l'Algérie à la compétition régionale prévue les 25 et 26 avril prochains et qui verra la participation des pays d'Afrique du Nord. Les lauréats venus, notamment d´universités et écoles supérieures d´Alger, de Boumerdès, de Saïda, de M´Sila et de Béjaïa, devront encore concourir contre des étudiants de pays d´Afrique du Nord avant l'ultime étape, à savoir la finale qui se tiendra en Chine.