Le concours entre les établissements de l'enseignement supérieur, lancé sous le thème «Un projet, un brevet», par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au profit des étudiants innovateurs et des start-up, a vu la distinction de deux étudiants qui ont décroché la première place à l'échelle nationale. Dans un communiqué de l'université des sciences et de la technologie, Houari Boumediene (Usthb), le recteur de celle-ci, le professeur Djamel Eddine Akretche a supervisé la cérémonie de distinction des étudiants Daghmane Soheib et Chekirane Mohamed Amine de la faculté de génie mécanique et génie des procédés de l'Usthb après avoir remporté la première place à l'échelle nationale dans le grand concours entre les établissements de l'enseignement supérieur. Cette distinction est revenue aux deux étudiants pour leur participation à un projet scientifique innovant dans le domaine de l'environnement, intitulé «du plastique aux hydrocarbures», sous la supervision du docteur Hassina Abchiche.