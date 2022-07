Les fédérations anglaises de rugby à XIII et rugby à XV ont annoncé vendredi qu'elles interdiront dès la saison prochaine aux joueuses transgenres nées de sexe masculin de prendre part aux compétitions féminines. Les règlements ont été modifiés afin que seules les joueuses nées de sexe féminin puissent participer à ces rencontres. Les deux fédérations britanniques ont avancé «des éléments scientifiques» pour justifier des mesures qui, selon elles, ont été prises pour des raisons de sécurité. La Fédération du jeu à XV (RFU) a indiqué dans un communiqué que «la recherche a fourni des preuves que les différences physiques entre les joueurs nés de sexe masculin et féminin et que les avantages en termes de force, d'endurance et de physique apportés par la testostérone et la puberté masculine sont «significatifs+ et conservés même après la suppression de la testostérone». Le conseil de la RFU a approuvé le nouveau règlement par une faible marge de 33 voix pour contre 26 contre, avec deux abstentions.