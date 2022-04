À la vielle du scrutin pour l'élection présidentielle française, les imams et prédicateurs de France ont rendu un communiqué appelant à voter en faveur du candidat Jean-Luc Mélenchon. Un soutien justifié, selon les imams et prédicateurs, par le «contexte très difficile que vit la communauté musulmane en France qui vit une oppression islamophobe injuste». Aussi, appellent-ils «les citoyens français de confession musulmane à voter dès le premier tour pour le moins pire des candidats à cette élection présidentielle: Jean-Luc Mélenchon». Un soutien justifié par le fait qu'«il est le seul à avoir abordé la question de la liberté des musulmans et la défense de leur droit».