L'Office national du Hadj et de la Omra (Onpo) a annoncé dans un communiqué que l'ensemble des pèlerins (hadji) doivent présenter un test négatif de dépistage du Coronavirus (Covid-19) datant de moins de 72 heures précédant le vol vers le royaume d'Arabie saoudite, effectué auprès d'un des laboratoires accrédités par le ministère de la Santé. La même source a indiqué que la liste de ces laboratoires pourra être consultée sur le site Web de l'office: www.onpo.dz.Les pèlerins, ajoute la source, doivent «porter un masque pendant le voyage, dans tous les lieux fermés et ouverts». «Les pèlerins doivent aussi présenter un test négatif au niveau de l'aéroport en Algérie et à l'arrivée au niveau des aéroports dans les Lieux saints», poursuit la source. Le premier vol vers les Lieux saints de l'islam est prévu pour demain mercredi, rappelle l'Onpo qui a fait savoir que le nombre des pèlerins pour cette année a atteint 18.597.