Les hadji algériens concernés par la saison du Hadj 2022/1443h sont suffisamment formés pour accomplir convenablement les rites, a affirmé lundi à Alger le directeur de l'orientation religieuse et l'enseignement coranique au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohand Azzoug. «Les hadji algériens concernés par la saison du Hadj 2022 ont été suffisamment formés pour accomplir convenablement les rites à travers un programme tracé par le ministère au profit des hadji», a indiqué Azzoug dans une déclaration à l'APS, relevant que ce programme se poursuivra jusqu'à l'arrivée des hadji aux Lieux saints. «Depuis l'annonce de l'ouverture du Hadj après sa suspension en raison de la pandémie de Covid-19, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a tracé un programme spécial destiné aux hadji pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie à cet évènement religieux important qui réunit les musulmans des quatre coins du monde».