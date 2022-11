Les internationaux algériens ont célébré le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. En effet, et sur des publications sur leurs différents comptes officiels sur les réseaux sociaux, ils ont rendu hommage aux glorieux martyrs de la Guerre de Libération nationale. On cite notamment, Adam Ounas qui a publié la photo du fameux graffiti «Un seul héros, le peuple». Il y a aussi Ahmed Touba, Sofiane Feghouli ou encore Hocine Benayada. Islam Slimani, quant à lui, a publié sur son compte Instagram la photo des stratèges du déclenchement de la guerre de libération, en l'occurrence Mohamed-Larbi Ben M'hidi, Krim Belkacem, Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Mourad Didouche et Mohamed Boudiaf, et d'écrire sur sa publication: «Gloire à nos martyrs». Tandis que Ismael Bennacer a publié une photo de révolutionnaires algériens et d'écrire: «1er novembre 1954, allah yarham chouhada».