Entre la FAF et Adidas c'est bientôt fini. Partenaire de la Fédération algérienne de football depuis 2015, Adidas pourrait bien ne plus être l'équipementier de l'Algérie à partir de 2023. En effet, l'instance dirigeante du Football national vient de lancer «un avis d'appel d'offres national et international ouvert à la concurrence pour le choix d'un équipementier pour la fourniture d'équipements sportifs (vêtements et accessoires) pour ses Equipes nationales et ses membres», a indiqué la Fédé algérienne par le biais d'un communiqué. De ce fait, les matchs amicaux face à la Guinée et au Nigeria pourraient être les derniers avec des maillots Adidas. Aussi, il n'est pas exclu de voir les Verts évoluer avec des tenues Nike, Puma ou bien de n'importe quelle autre marque pour les prochaines années.