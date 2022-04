Les Etats-Unis ont testé un missile hypersonique à la mi-mars, a rapporté mardi la chaîne CNN en citant un responsable américain de la défense proche du dossier. Selon ce dernier, cet essai n'avait pas été rendu public à l'époque dans le souci d' «éviter d'accroître les tensions avec la Russie». L'Agence pour les projets de recherche avancée de la défense (Darpa), l'antenne R&D du Pentagone, a précisé avoir mené un essai en vol libre de son Concept d'arme hypersonique à statoréacteur (Hawc).

C'est le second test d'un projectile Hawc par la Darpa. En septembre dernier, un autre essai avait été mené par un autre contractuel avec un lanceur différent. Le GAO, organe du Congrès auditant et contrôlant les comptes publics fédéraux, a identifié 70 projets liés au développement d'armes hypersoniques, lesquels devraient coûter près de 15 milliards de dollars entre 2015 et 2024.