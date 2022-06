Une Cartographie nationale des établissements pharmaceutiques est en cours d'élaboration par le ministère de l'Industrie pharmaceutique (MIP), et ce, dans le but d'offrir une meilleure visibilité pour l'Etat, mais aussi pour les investisseurs et les citoyens. Cette cartographie sera déclinée en une version dédiée au grand public. Cela doit donner une visibilité à l'Etat quant à ses ressources économiques, quant aux offres d'emploi, mais aussi pour gérer la concentration ou le manque d'activité sur certaines régions sachant que le but est de créer des pôles pharmaceutiques, explique la responsable au sein du ministère. À travers cet instrument, les pouvoirs publics pourront bénéficier des données sur le marché national, et ce, grâce à un décret qui a permis de mettre en conformité l'ensemble des établissements de production avant février dernier pour qu'ils puissent acquérir un nouvel agrément.