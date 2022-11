Six établissements pénitentiaires de milieu ouvert seront lancés à Béni Slimane (Médéa), Loutaya (Biskra), Aïn Lahdjar (Saïda), El Bayadh, Houari Boumediene à Laâbadallah (Bechar) et Tiaret. Il est ainsi prévu la mise en valeur de plus de 5.000 hectares dont 1000 à Timimoune, 1000 à Chabounia (Médéa) et 400 à Ghardaïa. Le secteur pénitentiaire dispose de 26 exploitations agricoles dont 12 en milieu ouvert et 14 ateliers agricoles mitoyens à des établissements pénitentiaires qui exploitent 900 hectares employant 2.387 détenus durant l'actuelle saison. Les effectifs de ces exploitations agricoles ont planté 100.632 arbres fruitiers et pratiquent la plasticulture, la culture de céréales, des fourrages et des plantes ornementales ainsi que l'aviculture et l'aquaculture à Adrar au titre d'une expérience pilote. L'année passée a ainsi connu la production de 1000 quintaux d'orge, 400 quintaux de blé et 15.000 litres d'huile d'olive.