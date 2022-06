Un séminaire international sur le thème «les nouvelles transformations des espaces d'information: concepts, perceptions et pratiques dans les métiers de la bibliothèque et de l'information» est prévu, aujourd'hui, à Oran. Cette rencontre scientifique, dont les travaux seront menés en présentiel et par visioconférence, vise à suivre les études liées aux contributions des bibliothèques et des institutions d'information au projet de développement durable et à bénéficier d'expériences réussies dans ce domaine. La rencontre permettra de mettre en relief les transformations des espaces d'information au XXIe siècle à travers la forme architecturale innovante adoptée par ses bâtiments, la nouvelle division stéréotypée de ses espaces, ses structures et équipements et la diversification de ses activités. Le thème du séminaire sera étudié à travers plusieurs axes portant sur les nouveaux modèles de bibliothèques et d'institutions de l'information dans le contexte des transformations sociales, ainsi que les modes de gouvernance et les nouvelles perceptions de la gestion dans les espaces de l'information.