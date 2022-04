Algex informe les opérateurs économiques algériens que l'Agence régionale de développement économique Ad'Occ et Spas Organisation, organisent la 13éme édition du Salon international de la filière fruits et légumes «Medfel» prévue les 27 et 28 avril, au Parc des expositions de la ville de Perpignan (France). Ce salon permet de présenter, de découvrir des produits et services en lien avec ces thématiques essentielles: sourcing de proximité, qualité, labels préservant la santé et l'environnement, nouveaux emballages, laboratoires certifiant la qualité des produits, éco-logistique... Face aux enjeux sociétaux et environnementaux - et plus que jamais après la crise sanitaire que le monde a traversée, les entreprises de la filière fruits et légumes doivent maintenant répondre aux exigences des consommateurs en termes d'éco-responsabilité, de respect de l'environnement, de zéro résidu de pesticide,...Les entreprises algériennes intéressées à y participer sont invitées à prendre attache avec l'organisateur.