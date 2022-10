Une délégation conduite par les Chambres de commerce et d'industrie associées de l'Inde (Assocham) comprenant 28 entreprises indiennes est en visite à Alger pour participer à l'»Expo Electricity North-Africa», une exposition internationale sur l'électricité, l'énergie et les technologies d'éclairage, du 10 au 13 octobre 2022 au Safex Expo Center, Algérie. L'ambassadeur de l'Inde en Algérie Gaurav Ahluwalia a inauguré le pavillon indien au Safex Expo Center, en Algérie et a accueilli les entreprises indiennes en Algérie. Assocham est la plus ancienne Chambre d'affaires de l'Inde et compte plus de 450000 membres. Les entreprises indiennes présenteront leurs produits innovants et de haute qualité à des prix compétitifs. La participation des 28 entreprises indiennes à «Expo Electricity North-Africa» ouvrira la voie à une coopération plus approfondie entre l'Inde et l'Algérie dans le secteur de l'électricité.