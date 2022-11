Depuis la volte-face du Premier ministre, Pedro Sánchez, rien ne va plus pour les entreprises espagnoles en Algérie. Le marché se ferme et les pertes s'engrangent. Les sanctions imposées par l'Algérie à la suite du revirement de l'Espagne au sujet du Sahara occidental ont coûté à Madrid plus de 258 millions de dollars de recettes d'exportation, selon les dernières données en date communiquées par le gouvernement espagnol. Une situation angoissante pour les entreprises de Valence qui estiment qu'une partie du marché algérien a déjà été définitivement perdue et, même si les relations sont rétablies, il ne sera pas possible de le reprendre. Certaines entreprises envisagent même de fermer boutique. Alors que d'autres ont carrément tourné la page du marché algérien du fait que les entreprises algériennes ont déjà trouvé d'autres prestataires en France ou en Italie.