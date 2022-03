Le Cread organise un séminaire à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, pour réunir les parties prenantes clés de la question de la sécurité alimentaire: décideurs institutionnels et politiques des secteurs de l'agriculture et de la pêche, cadres des institutions de développement, chercheurs, représentants des agriculteurs et des pêcheurs, associations des producteurs et des consommateurs. Les communications et les débats de ce séminaire vont aborder les défis liés à la sécurité alimentaire, mais aussi les perspectives et stratégies à déployer pour y faire face. Les principales thématiques qui seront abordées portent sur la gestion et l'utilisation des ressources naturelles pour satisfaire les besoins alimentaire, l'approche prospective au service de la transition des systèmes productifs vers une sécurité alimentaire durable, et le rôle et l'impact du conseil agricole et les nouvelles technologies dans les filières stratégiques, ainsi que l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles.