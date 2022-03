La science n'est pas si catégorique. Des enfants scotchés aux écrans, au point de menacer leur développement. L'idée inquiète régulièrement nombre de personnalités et de responsables politiques, dans le monde, qui appellent à en faire un enjeu de santé publique. Pourtant, les données scientifiques sont loin d'appuyer un tel alarmisme.»La surexposition des enfants aux écrans pourrait être le mal du siècle», estimaient récemment des spécialistes. Les enfants passent trop de temps devant les écrans - ordinateurs, smartphones, télévisions, etc - et cela met en danger leur bon développement intellectuel. Régulièrement exprimée, depuis des années, dans un contexte d'essor des nouvelles technologies, cette crainte a trouvé un nouvel écho avec la crise de Covid. La fermeture des écoles et les confinements ont particulièrement exposé les enfants aux écrans, que ce soit dans un cadre scolaire ou récréatif. Pourtant, ces inquiétudes sont loin de faire l'unanimité chez les psychiatres et les spécialistes du développement de l'enfance. Les études sur le sujet sont nombreuses, mais leurs conclusions varient beaucoup et leur qualité est très inégale. Chez les enfants de moins de douze ans, il existe bien un lien entre le temps passé devant les écrans et d'éventuels problèmes comportementaux, mais celui-ci est «faible», montre une étude publiée cette semaine dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) Psychiatry, l'une des principales revues de recherche psychiatrique.