La Fédération algérienne pour la paix et l'humanité a organisé, en coordination avec l'Association «l Nour»pour l'autisme, une cérémonie en l'honneur d'enfants autistes talentueux. Placée sous le slogan «tous unis pour les enfants autistes» cette initiative se veut une reconnaissance et un hommage à cette catégorie d'enfants «quelque peu marginalisée», selon le président de la fédération, Belkacem Chihaoua qui a indiqué que son organisation «a voulu découvrir et encourager les enfants talentueux de cette catégorie pour briller chacun dans son domaine de prédilection». Cette cérémonie intervient après six mois de travail «qui nous ont permis de découvrir de nombreux talents chez ces enfants à travers différentes wilayas du pays», a-t-il ajouté, relevant à ce propos que cette catégorie d'enfants doit bénéficier d'un intérêt particulier, compte tenu de leurs nombreux talents dans divers domaines. Pour M. Chihaoua, cet intêret «permet l'insertion des enfants atteints de troubles autistiques dans la société et facilite leur quotidien, notamment au niveau des écoles ou des centres spécialisés».