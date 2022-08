Dans un communiqué, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a révélé l'exonération des Taxes sur la valeur ajoutée sur les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour le bétail et la volaille. En ce qui concerne la vente d'orge et de maïs, ainsi que les matières premières utilisées dans la production d'aliments pour le bétail et la volaille, le communiqué du ministère a indiqué que le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est lié à l'abonnement du producteur, du transformateur ou du collecteur. Un engagement comprenant l'acheminement des matériaux et produits locaux en faveur des coopératives agricoles ou des producteurs d'aliments du bétail ou directement aux éleveurs en vue de l'alimentation de leur bétail. Ces mesures incitatives visent à réduire la charge des coûts de production des éleveurs de bétail et de volaille et ainsi assurer la stabilité des prix de marché pour ces deux filières.