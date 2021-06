Les classes préparatoires de neuf grandes écoles relevant de l'enseignement supérieur sont en grève depuis le 18 mai dernier. Les étudiants de l'ESI de Oued Smar, d'agronomie d'El Harrach ou encore ceux de l'Ecole polytechnique d'El Harrach et des sciences de la mer à Dély Ibrahim ont déposé au ministère de l'Enseignement supérieur une pétition et un préavis de grève avant de se lancer dans leur débrayage illimité. Leur principale revendication est l'application d'une nouvelle forme de passage de la 2e à la 3e année avec la suppression du concours de passage. Ils ne s'expliquent pas la raison d'un concours entre les années du tronc commun et affirment que ledit concours «n'oriente pas les étudiants vers un choix de spécialité, mais les dirige vers un tronc commun en première année du cycle supérieur». De ce fait, ils considèrent que «les étudiants ayant validé leurs deux années en classe préparatoire méritent amplement de rester dans leurs écoles», surtout que le «programme étudié dans une école n'est pas complètement conforme à celui des autres».