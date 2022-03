La nouvelle version de l'espace client, lancée en date du 13 février, est fonctionnelle depuis cette date et ne présente aucune anomalie. D'ailleurs, plus de 56000 visites ont été déjà enregistrées. Aussi, Algérie télécom invite ses clients n'ayant pas pu y accéder, à bien vérifier l'exactitude des informations insérées. En cas d'oubli du mot de passe, il serait possible d'en créer un autre, en introduisant simplement l'adresse émail utilisée lors de la cration du compte, précise Algérie télécom qui souligne que le centre d'appels «12» demeure à la disposition des clients pour toute assistance ou information. Pour rappel, l'espace client est accessible via le lien: client.at.dz ou via le site web:, rubrique «espace client».