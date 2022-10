Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et le ministre d'État ougandais aux Affaires étrangères en charge de la Coopération régionale, John Mulimba, ont signé jeudi deux conventions bilatérales pour le renforcement de la coopération diplomatique entre les deux pays. Il s'agit d'une convention sur l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de mission et d'un mémorandum d'entente sur la concertation politique entre l'Algérie et l'Ouganda. Après la signature, «les deux parties se sont félicitées de cette nouvelle étape qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la dynamique positive que connaissent les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays et du renforcement de leur engagement commun en faveur des questions du continent africain et des pays en développement en général», a ajouté la même source.