L'Etablissement pénitentiaire de Koléa a organisé une cérémonie de distinction au profit des détenus admis aux examens du baccalauréat et du BEM et des différents concours de la formation professionnelle. En effet, quelque 2176 prisonniers ont été admis au baccalauréat session juin 2022, contre 890 pour le BEM. Un total de 35324 prisonniers ont été inscrits, au titre de l'année scolaire 2021-2022, aux cours d'alphabétisation, aux trois cycles d'enseignement et à l'enseignement supérieur, précise le même responsable. Le nombre de détenus bénéficiant d'une formation professionnelle s'élève à 45.976 détenus, dont 31.597 détenus ayant passé les examens de la première session et sur lesquels quelque 29.472 détenus ont réussi leurs examens, en attendant l'annonce des résultats de la 2e session en septembre prochain, a-t-il dit.