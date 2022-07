Après l'annonce par Algérie Ferries de la date de la première traverséeAlger-Naples-Alger, c'est au tour de l'ambassade d'Algérie en Italie de dévoiler le programme jusqu'au mois de septembre 2022. Dans un tweet, l'ambassade d'Algérie en Italie a informé «la communauté algérienne établie en Italie de l'ouverture des traversées Alger-Naples-Alger le dimanche 24juillet.

Ainsi, la traversée est programmée pour le dimanche 24 juillet, mercredi 03 août, dimanche 14 août, dimanche 04 septembre et le dimanche 18 septembre 2022.

La représentation diplomatique algérienne a indiqué, par ailleurs, aux voyageurs, les modalités de réservation sur ces traversées, via une agence napolitaine. L'ouverture de cette ligne intervient après deux années de suspension des traversées maritimes entre l'Algérie et l'Italie. Elle s'inscrit en application des instructions du président Tebboune qui avait ordonné le renforcement des vols et des dessertes des compagnies nationales Air Algérie et Algérie Ferries, durant cette période des grandes vacances.