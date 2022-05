Lors des débats sur le projet de loi définissant les règles générales applicables aux zones franches, les membres de la Commission des affaires économiques, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale ont abordé le dossier d'agrément des bureaux de change en Algérie à travers toutes les wilayas du pays, notamment frontaliers. L'ouverture de bureaux de change mettra fin aux marchés parallèles de vente de devises fortes. Les députés ont souligné la nécessité d'adopter et d'ouvrir des bureaux de change officiels, surtout que le gouvernement s'apprête à lancer la nouvelle loi de promotion des investissements et la loi sur les zones franches. Un dossier pour lequel le ministre s'est engagé dans sa réponse aux députés à étudier.