À la veille de la finale de la Coupe arabe FIFA-2021 remportée par l'Algérie devant la Tunisie, le journaliste-blogueur Abidine Badi a lancé, à partir de Tamanrasset, un défi aux députés ainsi qu'au wali de la wilaya de sacrifier 20 moutons en cas de victoire des Verts. Il les a répartis comme suit: sept députés de cette wilaya feront don de deux moutons chacun tandis que le wali s'est, lui, proposé d'en sacrifier six têtes. Selon le promoteur de cette initiative, la viande des moutons sacrifiés sera distribuée aux démunis. Fait plutôt inédit, le wali de Tamanrasset a réagi sur la page officielle de la wilaya à la proposition en s'interrogeant, sur un ton de la rigolade, pourquoi le wali se voit proposer de sacrifier six têtes de moutons alors que les sept députés auront à en sacrifier deux chacun. Le wali a conclu son message par souhaiter la victoire des Verts. Néanmoins, la question qui reste posée est de savoir si après cette victoire les députés et le wali relèveront le défi?