Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, hier, au siège de son département ministériel, Mme Vanessa Vega Saenz, ambassadrice du Royaume du Danemark en Algérie. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l'énergie, notamment les énergies nouvelles et renouvelables et l'efficacité énergétique. Les parties ont également abordé les opportunités d'affaires et d'investissements ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre les deux pays. L'ambassadrice du Danemark a fait part à cette occasion de l'intérêt des sociétés danoises énergétiques d'investir dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l'éolien.