Les Algériens détenteurs de passeport diplomatique sont dispensés du confinement obligatoire dans les hôtels, à leur entrée au pays. Ils sont, cependant, invités à s'auto-confiner chez eux durant les cinq jours fixés par le protocole sanitaire, mis en place par le gouvernement Djerad à la veille de l'ouverture partielle des frontières et la reprise du trafic aérien à l'international.

La décision, prise durant la transition gouvernementale, avec la démission du gouvernement Djerad, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 12 juin par le Conseil constitutionnel, a été transmise pour application aux ministères de l'Intérieur et du Transport.

Elle a nourri une incompréhension et un certain ressentiment au sein de la grande majorité des Algériens qui n'ont pas le privilège du passeport diplomatique et voient dans cette mesure un acte discriminatoire.

Nombreux sont ceux qui brandissent un certificat de vaccination ou un test PCR négatif de moins de 36 heures mais restent contraints au confinement obligatoire de cinq jours dans les hôtels.