Compte tenu de la situation du gel de l'importation de voitures sur le marché automobile, les concessionnaires automobiles ont adressé lundi, une lettre au médiateur de la République. Ils demandent une intervention auprès de la commission technique du ministère de l'Industrie. Et ce, afin de réglementer le cahier des charges de la filiale automobile promis en décembre dernier. Il faut rappeler que les concessionnaires ont investi dans des garages, des showrooms et des sièges et se retrouvent engagés dans des dépenses incommensurables. Des pertes infligées à ces professionnels qui ne voient toujours pas le bout du tunnel.